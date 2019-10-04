ما آخر التطورات في تحقيقات عزل ترامب؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يزال غير متأكد إن كان سيتعاون مع الكونغرس أم لا بشأن التحقيق الذي حركه الديمقراطيون لعزله.
وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة: “لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين”.
وكان الديمقراطيون لوحوا بأنهم قد يجبرون البيت الأبيض على تزويدهم بوثائق مهمة في عملية التحقيق.
يُشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أعلنت أمس استعدادها للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق في قضية عزل ترامب، المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا كورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.
وقال متحدث البنتاغون، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن المجلس القانوني في الوزارة أمر جميع مكاتب وزارة الدفاع بتسليمه كل الوثائق ذات الصلة، من أجل مراجعتها، مؤكداً أن هذا القرار إجراء استباقي وليس بضغط من الديمقراطيين في الكونغرس. وفق “أخبار 24”.
وهاجم ترامب مؤخراً أعضاء الكونغرس الديمقراطيين بعد أن تعهدوا بطلب وثائق من البيت الأبيض للاستعانة بها في التحقيق الرامي إلى عزله، واتهمهم بالخداع والخيانة، واصفاً هذا التحقيق بأنه انقلاب قد يتسبب في حرب أهلية بالولايات المتحدة.