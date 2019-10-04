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أخبار محلية > تركي آل الشيخ يدعو أصحاب الاستراحات والشقق للتعاون لمواجهة ضغط زوار موسم الرياض على الفنادق
04/10/2019   10:35 م

تركي آل الشيخ يدعو أصحاب الاستراحات والشقق للتعاون لمواجهة ضغط زوار موسم الرياض على الفنادق

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قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إن الفنادق في العاصمة الرياض تواجه ضغطاً شديداً من زوار فعاليات موسم الرياض.

ودعا آل الشيخ أصحاب الفنادق والشقق الفندقية والفلل للتعاون معهم لمواجهة هذا الضغط.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “أهل الرياض هل أنتم جاهزون لاستقبال الزوار والسياح؟ علينا ضغط في الفنادق، نبي الاستراحات والشقق الفندقية والفلل تتنشط وتفزع خصوصاً أنها مرغوبة من الزوار من المملكة والخليج.. تلحلحوا يا أهل العقار”. وفق “أخبار 24”.

ولاقت دعوة آل الشيخ استجابة من بعض العقاريين، حيث تفاعل معه بعضهم مؤكدين أنهم جاهزون على مدار 24 ساعة لخدمة زوار موسم الرياض.

وينطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة شهرين، وسيشهد فعاليات وحفلات ترفيهية وغنائية واجتماعية وألعاباً وعروضاً مسرحية وغيرها.

تركي آل الشيخ يدعو أصحاب الاستراحات والشقق للتعاون لمواجهة ضغط زوار موسم الرياض على الفنادق

أخبار محلية
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