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اخبار رياضية > موسم المبارزة ينطلق غداً بـ “بطولة المملكة” في الرياض
04/10/2019   10:34 م

موسم المبارزة ينطلق غداً بـ “بطولة المملكة” في الرياض

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تنطلق غداً منافسات الموسم الرياضي للمبارزة، ببطولة المملكة للجولة (الفضية) الأولى تحت 11 و17 عاماً، التي ستقام على صالة معهد إعداد القادة بالرياض، على مدى يومين.

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد، على الجاهزية لانطلاق بطولات الموسم، التي ستبدأ بالجولة الفضية الأولى ويديرها 21 حكماً، منهم خمسة حكام دوليين.

وأوضح أن الموسم سيشهد إقامة 54 جولة لـ 6 فئات عمرية، بنظام النقاط والانتقال لمستويات أعلى، لزيادة حماس المشاركين في البطولة، مشدداً على حرص اتحاد المبارزة لمواكبة أي تطوير للعبة. وفق “أخبار 24”.

يشارك في البطولة 94 لاعباً من 14 نادياً ومركزاً هي: النهضة والوطني وعكاظ والهدى والنور واليرموك والجزيرة والعمران، إضافة إلى مدارس الرياض وأكاديمية المبارزة والأوليمبي ومركز الرياض ومركز جدة والمدرسة الأمريكية العالمية.

موسم المبارزة ينطلق غداً بـ “بطولة المملكة” في الرياض

اخبار رياضية
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