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أخبار المناطق > نائب محافظ “منشآت”: ملتقى “بيبان حائل” يحظى بإقبالٍ مميّزٍ من نوعِه وببرامج متنوّعة
04/10/2019   10:34 م

نائب محافظ “منشآت”: ملتقى “بيبان حائل” يحظى بإقبالٍ مميّزٍ من نوعِه وببرامج متنوّعة

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أكّد نائب محافظ منشآت للتواصل محمد بن محمود البلوي أن ملتقى بيبان في ثالث أيّامه يحظى بتميّزٍ فريدٍ من نوعِهِ حيث يُقام الملتقى اليوم في منطقةٍ تتميّز بجغرافيّتها التي تهيئ عددًا من الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات أعمال المنطقة وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف البلوي: يستمر بين جبلي أجا وسلمى ملتقى بيبان حائل حتى يوم غدٍ السبت ويعمل من الساعة الـ 4 مساءً ويستمرُّ حتى الساعة 11 مساءً، وفي هذا الملتقى تَحضرُ منشآت بكافّة مبادراتها وأنشطتها الممكّنة والداعمة بدورها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تحضر بهِ عددٌ من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة التي تهيّئ لروّاد ورائدات الأعمال حلولًا تقنية وتمويلية وتوفر مساحات عمل مشتركة وحاضنات أعمال. وفق “أخبار 24”.

وأردف البلوي: أتقدم بالشكر الجزيل لإمارة منطقة حائل ولدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التجارة ولغرفة حائل وللجهات المُشاركة في إنجاح هذا الملتقى حيث نعمل في منشآت بالتشارك مع الجهات الداعمة إلى تحقيق وتلبية تطلّعات رواد ورائدات أعمال المنطقة وإلى الراغبين في مزاولة أنشطةٍ تجاريةٍ مُستقبلًا.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وقّعت على هامش ملتقى بيبان عددًا من الاتفاقيات مع قطاعاتٍ مُختلفةٍ لتُساهم بدورها في تنمية القطاعات والمجالات المتنوّعة.

نائب محافظ “منشآت”: ملتقى “بيبان حائل” يحظى بإقبالٍ مميّزٍ من نوعِه وببرامج متنوّعة

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