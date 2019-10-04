ساهَمَ ثلاثة ممرضين في إنقاذ رجل تعرّض لحـادث دهس، على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية، بعد أن تواجدوا هناك صدفة.
وكان الرجل وهو مقيم في العقد الثالث من عمره، قد تعرض لحـادث دهس على طريق الهيئة الملكية الساحلي بينبع مساء أمس، وفقد الوعي، إضافة إلى معاناته من نقص في الأوكسجين وكان في حالة خطرة.
ووقف الممرضون الثلاثة وهم مواطنون، وفقاً لـ”سبق”، على الحالة وتعاملوا معها وكان معهم حقائب إسعافات أولية؛ ما ساهم في استقرار وضع المصاب حتى مباشرة الفرق الطبية من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر، والتي كانت تباشر حادثًا آخر في طريق الشمال.
وكان الممرضون الثلاثة في إجازة رسمية، وهم تابعون لمديرية صحة ينبع، إلا أنهم عاونوا في التعامل مع الحالة، حتى نقلها إلى مستشفى الهيئة الملكية لتلقي العلاج.