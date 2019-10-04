مكافحة التبغ: السماح بالشيشة يتعارض مع مبادرات مكافحة التدخين ويكبد الاقتصاد 480 ملياراً

قالت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إن السماح بالشيشة يتعارض مع مبادرات بعض الجهات الحكومية في مكافحة التدخين، مؤكدةً أن العبء الاقتصادي من انتشار التدخين بالمملكة سيصل إلى 480 مليار ريال في 2030.
أوضحت ذلك لولوة الغامدي منسق العلاقات الدولية في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال مشاركتها في ورشة عمل “الرقابة على التبغ”، مشيرةً إلى أن تنوع وسائل وصور استخدام التبغ وعدم وجود تراخيص لبيع منتجات التبغ في منافذ البيع، يعد من أبرز تحديات عمل اللجنة.
وأضافت، بحسب “الرياض”، أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ هو أن يصل معدل انتشار استخدام التبغ إلى 5% في عام 2030م عبر تطبيق سياسات الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بشكل متكامل، منوهةً إلى أن من أبرز نقاط الضعف في مواجهة مكافحة التبغ وتعارض معايير بعض الجهات مع اللائحة التنفيذية للنظام، هو قلة الدراسات والمسوحات الخاصة باستخدام التبغ وفق المنهجية العلمية.
يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، باستثناء الحدود الشرعية والمنطقة المركزية لكل من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.