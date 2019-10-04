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أخبار الخرج > مجلس صلح في البدع
04/10/2019   6:47 م

مجلس صلح في البدع

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تم بفضل الله ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد مجلس صلح بين المواطن عواد بن احمد العنزي والمقيم اليمني علي بن سعيد احمد بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ عبدالرحمن بن فهد الجمعية والشيخ عبدالله بن محمد ال عبدالله والشيخ ناجي بن محمد الدوسري والشيخ علي بن محمد الهويشل والشيخ سالم بن عبدالله ال مبارك وأعيان آخرون وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون مقابل ولا شرط ولا قيد .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا الصلح ، والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله وهما وراء كل عمل صالح وانساني يخدم المواطنين والمقيمين على تراب هذا الوطن الغالي ، كما قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي لا ننسى في هذا المجال جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز سعود الضحوك وفقه الله ، وجهود الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية .

مجلس صلح في البدع

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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