بلاغ مواطنة قاد لضبط خريجة الآداب التي تعمل كطبيبة تجميل بمركز صحي بشمال الرياض

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إن بلاغاً من مواطنة قاد لضبط الوافدة خريجة الآداب التي تعمل كطببية جلدية وتجميل وتقوم بعمليات حقن “البوتكس” و”الفيلر”.
وأوضحت أنه بعد التأكد من صحة البلاغ من قبل إدارة الالتزام بالوزارة جرت مداهمة المركز الطبي الذي تعمل به الوافدة والذي يقع بشمال الرياض.
وأضافت أنه تم ضبط عدد المخالفات بالمركز من بينها وجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود كوادر طبية تعمل دون الحصول على التراخيص النظامية لمزاولة النشاط، إضافة إلى أنه يعمل بأقل من الحد الأدنى من الكوادر اللازم توفرها.
وأشارت إلى أن فريق إدارة الالتزام اكتشف عدم وجود شهادات الهيئة العامة للغذاء والدواء لأجهزة الليزر الموجودة في المجمع، إلى جانب عدم استخدام الأساليب الصحيحة لتعقيم الأدوات الطبية، وعدم الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه ستتم إحالة كافة المخالفات التي رصدت إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية بالرياض لإصدار العقوبات النظامية بحق المجمع.
وكان أحد الإعلاميين نشر مقطع فيديو أظهر مداهمة وزارة الصحة للمركز الطبي حيث تم ضبط الوافدة وهي من جنسية عربية حاصلة على شهادة من كلية الآداب وتعمل كطبيبة تجميل وجلدية.