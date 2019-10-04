“التحالف”: المليشيا الحوثية أطلقت صاروخين بالستيين من صنعاء وسقطا داخل صعدة

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم (الجمعة)، صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقطا داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية يهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي. وفق “أخبار 24”.