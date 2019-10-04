“الخدمة المدنية” تكمل إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية مع وزارة المالية

أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية مع وزارة المالية عبر قناة التكامل الحكومية، وذلك خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”.
وكانت وزارة المالية أكملت كافة المتطلبات التقنية والإجرائية لإرسال بيانات مواردها البشرية عبر قناة التكامل الحكومية، حسب التصنيفات التي حددتها وزارة الخدمة المدنية.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية مع الوزارات والجهات الحكومية، لبناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة عن الموارد البشرية ووضعها في متناول صانعي القرار. وفق “أخبار 24”.
وتعمل وزارة الخدمة المدنية حاليا لإصدار مؤشر “نضج إدارة بيانات الموارد البشرية”، لقياس مستوى تقدم عمليات الربط الإلكتروني وجودة ودقة بياناتها في الجهات الحكومية.