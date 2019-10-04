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أخبار المناطق > كويتي يقتحم مدرج مطار الكويت الدولي بسيارته وبحوزته مادة سريعة الاشتعال
04/10/2019   4:15 م

كويتي يقتحم مدرج مطار الكويت الدولي بسيارته وبحوزته مادة سريعة الاشتعال

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أقدم مواطن كويتي على اقتحام مدرج الطائرات بمطار الكويت الدولي، بسيارته رباعية الدفع، وبحوزته مادة سريعة الاشتعال.

وكان المواطن قد اخترق الحاجز الأمني في المطار، حتى وصل إلى المدرج وبحوزته “جركن” يحتوى المادة سريعة الاشتعال، لكن رجال الأمن هرعوا على الفور إلى المكان وحاصروه داخل المدرج، وألقوا القبض عليه.

وذكر مصدر أمني طبقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية أن المواطن أُحيل إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معه، لمعرفة دوافعه وكيفية اختراق الحاجز الأمني ودخول مدرج المطار، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

كويتي يقتحم مدرج مطار الكويت الدولي بسيارته وبحوزته مادة سريعة الاشتعال

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