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أخبار محلية > باستثناء مواقع بمكة والمدينة.. “الشؤون البلدية” تحدد اشتراطات تقديم منتجات التبغ و”الجراك” بالمملكة
04/10/2019   4:13 م

باستثناء مواقع بمكة والمدينة.. “الشؤون البلدية” تحدد اشتراطات تقديم منتجات التبغ و”الجراك” بالمملكة

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أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، باستثناء الحدود الشرعية والمنطقة المركزية لكل من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحددت اللائحة المواقع بداخل المدن التي يسمح بالترخيص لها لتقديم المعسل فيها، وتضمنت المناطق التجارية أو المحصورة بشوارع تجارية رئيسية، والشوارع التجارية، والمراكز والمجمعات التجارية، والكورنيش، والشواطئ، ومرافق الإيواء السياحي، والمناطق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات.

وأبانت أنه يسمح بتقديم “الجراك” و”المعسل” خارج المدن في المواقع خارج النطاق العمراني لكل مدينة باستثناء مخططات المناطق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات، والمواقع الداخلة في محطات الطرق الإقليمية. وفق “أخبار 24”.

وشددت اللائحة على توفير مكان خاص بتحضير المعسل والجراك، ومنعت تقديم منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، أو تشغيل العمالة أقل من 21 سنة في تقديمه.

وأكدت على ضرورة أن تكون منتجات التبغ المعروضة مطابقة للمواصفات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، ويجب ألّا تحتوي الملصقات على عبوات المنتجات على أي صور أو رموز تخالف النظام العام.

باستثناء مواقع بمكة والمدينة.. “الشؤون البلدية” تحدد اشتراطات تقديم منتجات التبغ و”الجراك” بالمملكة

أخبار محلية
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