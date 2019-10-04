بالفيديو.. حفل زواج لأحد الموقوفين بسجن المباحث العامة في ذهبان

نظمت إدارة سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة، حفل زواج لأحد الموقوفين بحضور ذوي العروسين، وتكفلت خلاله إدارة السجن بتوفير كافة ترتيبات الاحتفال.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، السجين وهو يحتفل وسط أسرته وأقاربه في قاعة مجهزة للحفل، فيما قدمت رئاسة أمن الدولة مبلغا ماليا للنزيل، بالإضافة إلى هدايا أخرى قُدمت للعروسين.
وكان السجين قد قرر الزواج، فطلب الإذن من رئاسة أمن الدولة التي رحبت بالفكرة، وسمحت بإقامة حفل الزفاف داخل أسوار السجن، وسط أجواء من الفرح والاحتفال وبحضور الأهل والأقارب.
#فيديو | حفل زواج داخل سجن المباحث العامة في ذهبان#الإخبارية pic.twitter.com/z7KMQySRo6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2019
وفق “أخبار 24”.