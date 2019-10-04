نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. حفل زواج لأحد الموقوفين بسجن المباحث العامة في ذهبان
04/10/2019   11:38 ص

بالفيديو.. حفل زواج لأحد الموقوفين بسجن المباحث العامة في ذهبان

+ = -
1067

نظمت إدارة سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة، حفل زواج لأحد الموقوفين بحضور ذوي العروسين، وتكفلت خلاله إدارة السجن بتوفير كافة ترتيبات الاحتفال.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، السجين وهو يحتفل وسط أسرته وأقاربه في قاعة مجهزة للحفل، فيما قدمت رئاسة أمن الدولة مبلغا ماليا للنزيل، بالإضافة إلى هدايا أخرى قُدمت للعروسين.

وكان السجين قد قرر الزواج، فطلب الإذن من رئاسة أمن الدولة التي رحبت بالفكرة، وسمحت بإقامة حفل الزفاف داخل أسوار السجن، وسط أجواء من الفرح والاحتفال وبحضور الأهل والأقارب.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. حفل زواج لأحد الموقوفين بسجن المباحث العامة في ذهبان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066619.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.