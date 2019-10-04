“النقل التعليمي”: تواصلنا مع المسن المقعد لكنه أبدى رغبته في توصيل ابنته بنفسه لقرب المدرسة

كشفت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي التابعة لوزارة التعليم، عن أنها تواصلت مع مسن الأحساء الذي ظهر في فيديو وهو ينقل ابنته إلى المدرسة على كرسيه المتحرك، لتقديم خدمة النقل المدرسي الآمن والمريح لابنته.
وأوضحت الشركة أن من واجبها توفير خدمة النقل المدرسي للطالبة كونها تدرس ضمن المدارس المشمولة بالخدمة، إلا أن والد الطالبة أفاد برغبته الشخصية في توصيل ابنته إلى مدرستها يوميًا، لقربها من منزله.
وكان فاعل خير قد أعلن تبرعه بسيارة للمواطن المسن حتى يتسنّى له توصيل ابنته، فيما تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مع حالة المسن الذي لاقت قصته رواجاً وتعاطفاً كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “يا ليت أهل الخير يدلوني عليه ويتواصل معي”. وفق “أخبار 24”.