إحالة “مستشفى التكميم” الذي تتسبب في وفاة مواطنة للجنة المخالفات الصحية تمهيداً لإصدار العقوبة

ذكرت مصادر أنه جرت إحالة المستشفى الخاص بالطائف، الذي شهد إجراء عمليات تكميم نتج عنها حالتا وفاة لمواطنتين، إلى لجنة المخالفات الصحية.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة من قِبل مديرية الشؤون الصحية بالطائف تأتي تمهيداً لإصدار العقوبة النظامية، مبينةً بحسب “عكاظ” أن الطبيب لديه تصريح لجراحة السمنة لكنه خالف الأنظمة بإجراء عمليات تكميم في مستشفى غير مرخص وليس مجهزاً لمثل هذه العمليات.
وأشارت إلى اختصاص اللجنة الشرعية الطبية بإصدار العقوبة تجاه الطبيب في القضايا المرفوعة ضده من قِبل ذوي الضحايا.
يذكر أن مواطنة أجرت عملية تكميم في أحد المستشفيات الخاصة بالطائف أواخر أغسطس الماضي، لكنها توفيت لاحقاً إثر مضاعفات العملية حيث اتضح وجود 3 لترات دَم متجمعة في مكان العملية وتجلط أحد الأوردة ووجود بكتيريا.
وكشف مواطن يدعى عبدالكريم جابر عن أن زوجته توفيت بعد إجرائها عملية تكميم بنفس المستشفى قبل عامين، بعد التعرف على ذات الطبيب من خلال برنامج “سناب شات”، مفيداً أنه رفع قضية ضد المستشفى والطبيب ولم يبت فيها حتى الآن.