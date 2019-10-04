خادمة تهرب وتترك رضيعاً في منزل بالرياض عدة ساعات وحيداً.. ووالده يروي التفاصيل

أنقذ سائق تابع لإحدى المدارس، طفلاً رضيعاً تركته خادمة عدة ساعات داخل منزل أسرته بحي إشبيليا شرقي مدينة الرياض، وهربت في سيارة كانت بانتظارها في خارج المنزل.
وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، مغادرة الخادمة من منزل كفيلها قبل أن تستقل سيارة كانت في انتظارها بالخارج.
وطالب والد الطفل وفقاً لـ”سبق”، الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة، كون تصرف الخادمة كاد يعرّض حياة ابنه للخطر.
وقال والد الطفل إنه ترك المنزل للذهاب إلى مهمة رسمية، كما أن زوجته كانت بالخارج لغرض العمل أيضاً، فيما بقيت الخادمة بالمنزل لترعى الرضيع البالغ من العمر سنة وشهرين، لكنها هربت في مشهد غريب، قبل أن يحضر ابنهما الآخر من المدرسة، ويبادر السائق بالاتصال به بعدما تفاجأ بعدم فتح باب المنزل لدخول الابن.
وفق “أخبار 24”.