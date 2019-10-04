“أوبر” تُعلن عن إتاحة خدمة “أوبر كوبتر” الجوية

أعلنت شركة “أوبر تكنولوجيز”، للنقل التشاركي للتحليق في الجو بمدينة نيويورك أمس (الخميس)، عن إتاحة خدمة (أوبر كوبتر)، والتي ستمكّن المستخدمين من حجز رحلات إلى مطار جون إف. كنيدي، بطائرات هليكوبتر عبر تطبيقات الشركة.
وأوضحت “أوبر” عبر حسابها على “تويتر”، أن الخدمة متاحة لمستخدميها المميزين من أعضاء برنامج (بريميوم)، لافتة إلى أن الرحلات من منهاتن السفلي وإليها أصبحت متاحة لجميع العملاء، مشيرة إلى أن الرحلة ستستغرق 8 دقائق، وتتراوح تكلفتها بين 200 و225 دولاراً للشخص الواحد.
وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم أوبر إن خدمة تأجير الطائرات لا تظهر كأحد الخيارات عبر تطبيق أوبر سوى للعملاء المتواجدين في نطاق منطقة منهاتن السفلي، لافتة إلى أن الرحلات بالسيارة من منهاتن المزدحمة إلى مطار جون كنيدي أو أى مكان آخر تستغرق ما بين ساعة إلى ساعتين في وسائل المواصلات العامة. وفق “أخبار 24”.