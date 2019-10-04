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أخبار محلية > وزارة النقل توضح حقيقة فرض رسوم رمزية على استخدام الطرق ابتداءً من 2020
04/10/2019   11:31 ص

وزارة النقل توضح حقيقة فرض رسوم رمزية على استخدام الطرق ابتداءً من 2020

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل، ياسر المسفر، ما تم تداوله من إحدى الصحف المحلية حول اعتزام الوزارة فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداءً من العام 2020م، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات مكذوبة على لسان الوزير.

وأكد في بيان صحفي أن موضوع رسوم الطرق لا يزال قيد الدراسة لحين استكماله، وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020م، لافتاً إلى أن ذلك ما صرّح به وزير النقل نبيل العامودي في سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن وزارة النقل تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن ينشر معلومات مغلوطة أو يُسيء للوزارة وفق الأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وزارة النقل توضح حقيقة فرض رسوم رمزية على استخدام الطرق ابتداءً من 2020

أخبار محلية
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