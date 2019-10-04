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اخبار رياضية > بعد موافقة الاتحاد السعودي.. مباراة الأخضر مع المنتخب الفلسطيني ستقام في رام الله
04/10/2019   11:30 ص

بعد موافقة الاتحاد السعودي.. مباراة الأخضر مع المنتخب الفلسطيني ستقام في رام الله

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وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الفلسطيني في مدينة رام الله، وذلك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة، أنه استجابة لطلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وافق الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب الأول أمام نظيره الفلسطيني في رام الله يوم الثلاثاء 15 أكتوبر المقبل على استاد الشهيد فيصل الحسيني.

بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وذلك حرصاً على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى.

ولفت إلى أن ذلك يأتي التزاماً بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقاً لتساوي الفرص بين المنتخبين. وفق “أخبار 24”.

 

بعد موافقة الاتحاد السعودي.. مباراة الأخضر مع المنتخب الفلسطيني ستقام في رام الله

اخبار رياضية
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