العناية الإلهية تنجي مواطناً سقطت مركبته من ارتفاع 100 متر بالطائف

أنقذت العناية الإلهية مواطناً بعد تعرضه لحـادث مروع، إثر سقوط مركبته من فوق مرتفع أكثر من 100 متر بالقرب من منتزه بحي الشفا في الطائف، نتج عنه إصابات.
وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن سقوط مركبة من مرتفع وبداخلها قائدها، وعند مباشرة الواقعة من قبل الدفاع المدني تبين سقوط المركبة من ارتفاع وصل إلى أكثر من 100 متر.
ونتج عن الحـادث إصابة قائد المركبة بإصابات متوسطة، وفقًا لـ “سبق”، نُقل على إثرها عبر الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، وتبين من التحقيقات أن السبب هو محاولة الالتفاف بالمركبة ما أدى إلى سقوطه.