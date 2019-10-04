“العمل”: غرامة 25 ألفاً لتقاعس المنشأة عن التحقيق وإيقاع الجزاء التأديبي على المتعدي سلوكياً في بيئة العمل

أوضح خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المنشأة تُغرم 15 ألف ريال عند عدم قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.
وقال إنه حسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة؛ تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصاً في حالة التحرش.
وأضاف أن المنشأة تُغرم 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من تثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال 30 يوماً. وفق “أخبار 24”.