وزير الطاقة: الاعتداءات على أرامكو حاولت هزّ سمعتنا.. لكن أثبتنا أننا أكثر مورّد موثوق وآمن للنفط

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الاعتداءات الجبانة على مرافق النفط في بقيق وخريص كانت تحاول جعل المملكة تخسر سمعتها؛ لكن استعادتها للقدرات الإنتاجية النفطية خلال 72 ساعة عززت مكانتها كأكثر موردي النفط موثوقية وأماناً واستقلالاً.
ونوه الوزير – خلال مشاركته في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي المنعقدة بموسكو – إلى الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة وسائر الأجهزة والهيئات الحكومية المرتبطة بصناعة النفط مع شركة أرامكو، مؤكداً أنه يشعر تجاه ذلك بالارتياح والفخر. وفق “أخبار 24”.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تعامل الدولة وشركة أرامكو مع الاعتداءات كان فريداً ولم يشهد أي مكان آخر في العالم مثيلاً له، حيث خسرت الشركة نصف طاقتها الإنتاجية ونجحت في استعادتها في وقت وجيز جداً.
سمو #وزير_الطاقة : المملكة جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفط كونه مورد الطاقة الأول في العالم.https://t.co/zKB3HI6LC0#واس pic.twitter.com/1QriKE