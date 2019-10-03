بالفيديو .. كارينيو يواصل انتصاراته.. والوحدة يصعد للوصافة

واصل الأوروجوياني دانيل كارينيو مدرب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، انتصارته مع فريقه، محققاً الفوز الثالث على التوالي منذ توليه مهمته مع الفريق المكاوي، محتلاً وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤقتاً، بعد أن كسب مضيفه ضمك، الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في مستهل مباريات الجولة السادسة من الدوري.
النتيجة رفعت رصيد الوحدة إلى 12 نقطة في المركز الثاني في انتظار نتائج بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة.
ضع الوحدة مضيفه ضمك تحت الضغط مبكراً بهدف المالي يوسف نياكاتي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ10، بعد الهدف نشط فريق ضمك هجومياً وأجبر لاعبي الوحدة على التراجع لحماية منطقتهم، لكنهم اصطدموا بتنظيم دفاعي محكم من جانب الضيوف ومن خلفهم الجزائري مصطفى زغبة حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول بهدف لمصلحة فرسان مكة دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، أشهر اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه الأوروجوياني دانيل كارينيو لكثرة اعتراضاته على القرارات التحكيمية، فيما كان المالي يوسف قريباً من مضاعفة النتيجة وتسجيل هدفه الشخصي الثاني، من تسديدة قوية قابلها تصدي رائع من الجزائري شمس الدين رحماني حارس مرمى ضمك. وفق “الرياضية”.
واستحوذ فريق الوحدة على الكرة معظم فترات الشوط الثاني، وسيطر على مجريات اللعب ولاحت له أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة، فيما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة.
هذا، وسيحل ضمك ضيفاً على الهلال 18 أكتوبر الجاري، بينما يستضيف الوحدة نظيره الاتحاد بعدها بـ24 ساعة ضمن الجولة السابعة من الدوري المحلي.