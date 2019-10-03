البحرية السعودية تستعد لتمرين البحر المختلط (جسر- 20) والمسنود (أمواج – 4) في مياه الخليج العربي

تستعد القوات البحرية الملكية السعودية بالأسطول الشرقي لانطلاق مناورات التمرين المختلط (جسر- 20) والمسنود (أمواج – 4)، وذلك يوم الأحد القادم، في مياه الخليج العربي، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي، وسلاح البحرية الملكي البحريني.
ويهدف التمرينان إلى تأمين وحماية المياه الإقليمية في الخليج وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة وتعزيز وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في مملكة البحرين، وتوحيد المفاهيم التكتيكية، وتنفيذ العمليات المشتركة، وتطبيق إجراءات إدارة المعارك البحرية والجوية، وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة.
ويشتمل التمرينان على عدد من الفرضيات العسكرية، التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك.وفق “أخبار 24”.