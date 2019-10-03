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اخبار رياضية > فيديو لاعب الوحدة يركل الكرة بقوة فترتطم في امرأة.. والحكم يعاقبه ببطاقة صفراء
03/10/2019   10:38 م

فيديو لاعب الوحدة يركل الكرة بقوة فترتطم في امرأة.. والحكم يعاقبه ببطاقة صفراء

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شهدت مباراة الوحدة وضمك التي أقيمت اليوم (الخميس) ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موقفاً غريباً عندما ركل محترف نادي الوحدة أنسيلمو الكرة تجاه الجماهير.

واستقرت الكرة التي ركلها اللاعب عند سيدة كانت ضمن الجماهير الحاضرة للمباراة؛ لكن اللاعب قدم اعتذاره وأبدى أسفه على الفور.

ولم يمنع اعتذارُ اللاعب حكمَ المباراة من أن يشهر البطاقة الصفراء؛ إذ لم يكن هناك أيّ سبب وجيه لتصرف اللاعب؛ حيث كانت الكرة خارج الملعب عندما ركلها اللاعب. وفق “أخبار 24”.

فيديو لاعب الوحدة يركل الكرة بقوة فترتطم في امرأة.. والحكم يعاقبه ببطاقة صفراء

اخبار رياضية
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