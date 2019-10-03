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أخبار محلية > “الخدمة المدنية” تُكمل الربط الإلكتروني مع وزارة المالية
03/10/2019   10:36 م

“الخدمة المدنية” تُكمل الربط الإلكتروني مع وزارة المالية

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أتمّت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية مع وزارة المالية، عبر قناة التكامل الحكومية, حيث أكملت وزارة المالية المتطلبات التقنية والإجرائية لإرسال بيانات مواردها البشرية عبر قناة التكامل الحكومية حسب تصنيف المجموعات التي حددتها وزارة الخدمة المدنية.

وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، حيث تسهم خدمة “التزام” في توفير بيانات الموارد البشرية شاملة بيانات الموظفين، الوظائف، بيانات الموظفين التاريخية، الرواتب، المؤهلات، الإجازات، وتقييم الأداء، كما تسهم في تطوير إدارة بيانات الموارد البشرية لدى الجهات والتأكد من تكاملها وتصنيفها وربطها بالمجموعات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار.

يذكر أنّ وزارة الخدمة المدنية تعمل حالياً على إصدار تقرير دوري لمؤشر نضج إدارة بيانات الموارد البشرية, الذي يقيس مستوى تقدّم عمليات الربط الإلكتروني وجودة ودقّة بياناتها في الجهات الحكومية.

“الخدمة المدنية” تُكمل الربط الإلكتروني مع وزارة المالية

أخبار محلية
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