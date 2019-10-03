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أخبار محلية > بالفيديو.. التحالف يستهدف مواقع حوثية لتفخيخ الزوارق وتجهيز الألغام في الحديدة
03/10/2019   10:35 م

بالفيديو.. التحالف يستهدف مواقع حوثية لتفخيخ الزوارق وتجهيز الألغام في الحديدة

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استهدفت القوات الجوية في تحالف دعم الحكومة اليمنية الشرعية مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة.

ودمرت مقاتلات التحالف زوارق مفخخة تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كما نفذت المقاتلات الحربية غارات جوية على مواقع بمحافظة الحديدة خصصتها الميليشيا الحوثية لتجميع الزوارق المسيرة وتفخيخها وتجهيز الألغام.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. التحالف يستهدف مواقع حوثية لتفخيخ الزوارق وتجهيز الألغام في الحديدة

أخبار محلية
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