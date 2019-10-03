صالحاً لمدة ثلاثين يوماً.. “العمل والتنمية” تُطلق خدمة إصدار المشهد الضماني إلكترونياً

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة تتيح لمستفيدي ومستفيدات الضمان وتابعيهم الحصول على مشهد ضماني إلكتروني مصدّق، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، لتقديمه للجهات المعنية التي تطلب الحصول على مشهد موثق يُثبت حالة المستفيد.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيد الأساسي الحصول على المشهد، بالإضافة إلى تابعيه في خدمة المعاش الضماني، محددة مجموعة من الضوابط والشروط للحصول على هذه الخدمة، وهي أن يكون المستفيد مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي، وأن يكون للمستفيد الأساسي حساب على البوابة في حال رغبته التقديم عبر البوابة.
ولفتت أنه للحصول على الخدمة يقوم المستفيد باختيار خدمة إصدار مشهد ضماني من قائمة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة، وتعبئة البيانات المطلوبة ثم التأكيد عليها، ليتم بعد ذلك عرض المشهد الضماني للطباعة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني للمستفيد بشكل لحظي، كما يُمكن إعادة طباعة المشهد الضماني المصدر من خلال أيقونة طلباتي.حسب “أخبار 24”.
ونوهت أن المشهد يظل صالحاً لمدة ثلاثين يوماً من تاريخه، ويمكن للمستفيد إعادة طباعة مشهد جديد بعد انتهاء مدته، مبينة أن الوزارة تهدف من إتاحة هذه الخدمة إلى التسهيل على المواطنين والمواطنات المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن سعي الوزارة إلى تطوير خدماتها وحوكمتها إلكترونياً.