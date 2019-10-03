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أخبار محلية > رؤساء أركان جيوش الخليج يُؤكدون الجاهزية العسكرية للتصدي لأي تهديدات إرهابية
03/10/2019   6:33 م

رؤساء أركان جيوش الخليج يُؤكدون الجاهزية العسكرية للتصدي لأي تهديدات إرهابية

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أكد رؤساء أركان جيوش مجلس التعاون الخليجي الجاهزية العسكرية للتصدي لأي تهديدات إرهابية.

وأضافوا في بيان صدر بنهاية الاجتماعات التي عقدت بالرياض، على أن أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس.

رؤساء أركان جيوش الخليج يُؤكدون الجاهزية العسكرية للتصدي لأي تهديدات إرهابية

أخبار محلية
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