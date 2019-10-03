“الفهيد”: نقل اختصاص لجان الملكية الفكرية إلى القضاء العام

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن المجلس وافق على الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص لجان الملكية الفكرية فيما يتعلق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية، وذلك في طور نقل اختصاص اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام.
وأشار الفهيد إلى أن المجلس بحث خلال جلسته التي عُقدت بالرياض عدداً من المسائل المتعلقة بأعمال الملازم القضائي وضوابط تفريغه للدراسة، تعزيزاً لكفاءة تأهيله وجودة تدريبه والموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.وفق “أخبار 24”.
كان المجلس الأعلى للقضاء قد عقد اجتماعه الـ 15 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.