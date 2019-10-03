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أخبار محلية > بيان من شرطة الرياض حول فيديو تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بالقداحة
03/10/2019   6:31 م

بيان من شرطة الرياض حول فيديو تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بالقداحة

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أصدرت شرطة الرياض بياناً علقت فيه على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هويته، حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وشدد على أن شرطة منطقة الرياض، تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. وفق “أخبار 24”.

بيان من شرطة الرياض حول فيديو تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بالقداحة

أخبار محلية
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