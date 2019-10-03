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أخبار الخرج > الماضي ينقل شكر وتقدير سمو أمير منطقة الرياض لأعضاء لجنة متابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي بالمحافظة
03/10/2019   6:27 م

الماضي ينقل شكر وتقدير سمو أمير منطقة الرياض لأعضاء لجنة متابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي بالمحافظة

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بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض نقل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٢/٤هـ شكر وتقدير سمو أمير المنطقة لأعضاء لجنة متابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي بمحافظة الخرج بخصوص التقرير السنوي الذي تم رفعه من قبل لجنة الميدانية المتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي ومفسرين الرؤى في منطقة الرياض لعام ١٤٤٠هـ الذي أظهر تميز اللجنة الميدانية بالمحافظة وعملها الملموس .

الماضي ينقل شكر وتقدير سمو أمير منطقة الرياض لأعضاء لجنة متابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي بالمحافظة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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