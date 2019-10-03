وزير الطاقة: تغلبنا على تحديات لم يشهد لها العالم مثيلا

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تغلبت على تحديات لم يشهد لها أي مكان في العالم مثيلاً، وهي تحديات لا تستطيع أي دولة أو شعب مواجهتها أو التغلب عليها.
وأضاف وزيرالطاقة، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لأسبوع الطاقة الروسي بموسكو تحت عنوان “المحافظة على الترابط في مجال الطاقة في عالم غير مستقر”، أنه يشعر بالفخر والاعتزاز لأن المملكة تمكنت من تجاوز تلك التحديات، ومضت قدما لمواجهة التحديات الجديدة.
وحول بعض هذه التحديات الجديدة أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن المملكة تعمل الآن على موضوع طرح أسهم أرامكو، وتحرص على أن يكون أكثر عمليات الطرح نجاحاً، كما تعمل على تطوير مزيج الطاقة الخاص بها، كما تعمل بجدية كبيرة في محالات الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وكفاءة الطاقة. وفق “أخبار 24”.
سمو #وزير_الطاقة : أشعر بالارتياح والفخر الشديدين لاعتقادي بأنني يمكنني أن أقف هنا، وأسأل أيًّا من الزملاء، عن أي دولة وأمة وشعب في العالم بأسره، يمكنه التغلب على مثل هذا التحدي الذي لم يشهد أي مكان آخر في العالم مثيلاً له؟#REW #REW2019 pic.twitter.com/P6gmXHkxpD
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 3, 2019
سمو #وزير_الطاقة : أشعر بالارتياح والفخر الشديدين لاعتقادي بأنني يمكنني أن أقف هنا، وأسأل أيًّا من الزملاء، عن أي دولة وأمة وشعب في العالم بأسره، يمكنه التغلب على مثل هذا التحدي الذي لم يشهد أي مكان آخر في العالم مثيلاً له؟#REW #REW2019 pic.twitter.com/P6gmXHkxpD
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 3, 2019