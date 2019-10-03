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أخبار محلية > وزير الطاقة: تغلبنا على تحديات لم يشهد لها العالم مثيلا
03/10/2019   4:14 م

وزير الطاقة: تغلبنا على تحديات لم يشهد لها العالم مثيلا

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تغلبت على تحديات لم يشهد لها أي مكان في العالم مثيلاً، وهي تحديات لا تستطيع أي دولة أو شعب مواجهتها أو التغلب عليها.

وأضاف وزيرالطاقة، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لأسبوع الطاقة الروسي بموسكو تحت عنوان “المحافظة على الترابط في مجال الطاقة في عالم غير مستقر”، أنه يشعر بالفخر والاعتزاز لأن المملكة تمكنت من تجاوز تلك التحديات، ومضت قدما لمواجهة التحديات الجديدة.

وحول بعض هذه التحديات الجديدة أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن المملكة تعمل الآن على موضوع طرح أسهم أرامكو، وتحرص على أن يكون أكثر عمليات الطرح نجاحاً، كما تعمل على تطوير مزيج الطاقة الخاص بها، كما تعمل بجدية كبيرة في محالات الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وكفاءة الطاقة. وفق “أخبار 24”.

 

 

وزير الطاقة: تغلبنا على تحديات لم يشهد لها العالم مثيلا

أخبار محلية
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