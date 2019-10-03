بعد 4 أشهر من البحث العثور على المفقود الشهري متوفى بحي الجوهرة

تمكنت الجهات الأمنية من العثور على جثمان المفقود مبيت الشهري، الذي فقد قبل أربعة أشهر في حي الجوهرة بجدة.
وأكد عبدالعزيز معيض الشهري شقيق المفقود، وفقاً لـ”سبق”، عثور الجهات الأمنية على جُثة شقيقه في حي الجوهرة بعد 4 أشهر من إبلاغ الأسرة بفقدانه، مضيفاً أن الجثة جرى تسلمها تمهيدا للصلاة عليها في الحرم المكي ودفنها في مكة المكرمة.
وأضاف أن شقيقه سافر من بارق إلى جدة برفقة صديق له لشراء قطع غيار لمعداته الثقيلة، وفي آخر تواصل له بوالدته يوم 25 رمضان أخبرها بأنه ما زال بجدة، ليفاجؤوا عند الاتصال بهاتفه برد شخص من جنسية عربية، أفاد بأنه عثر على الهاتف بجوار معرض للسيارات، وما زاد مخاوفهم عودة صديقه لبارق دون علمه بمكان شقيقه.
وكانت أسرة الشهري أبلغت الجهات الأمنية قبل 4 أشهر باختفاء ابنها، وناشدت الجميع بالمساعدة في البحث عنه.