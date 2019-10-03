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أخبار محلية > محاكمة خلية الـ45 إرهابياً.. “النيابة” تطالب بحد الحرابة على زعيم تنظيم “داعـش” في المملكة
03/10/2019   4:12 م

محاكمة خلية الـ45 إرهابياً.. “النيابة” تطالب بحد الحرابة على زعيم تنظيم “داعـش” في المملكة

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بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض محاكمة خلية الـ45 إرهابياً، وذلك على خلفية تورطهم في العديد من الأعمال الإرهابية من بينها اغتيال مدير مباحث محافظة القويعية العميد كتاب الحمادي في أبريل عام 2016.

بدورها طالبت النيابة العامة بإيقاع حد الحرابة على زعيم تنظيم “داعـش” في المملكة قائد الخلية، فيما شملت صحيفة الاتهامات الموجهة للخلية، اتهامات بالتعاون مع عصابات المخدرات لتهريب نصف طن من المتفجرات لتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية،

وشاركت الخلية في تنفيذ تفجير مسجد المشهد في نجران ومسجد الرضا بالأحساء، ومسجد مركز تدريب قوات الطوارئ بأبها، إلى جانب الاشتراك في مواجهات مسلَحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر. حسب “أخبار 24”.

محاكمة خلية الـ45 إرهابياً.. “النيابة” تطالب بحد الحرابة على زعيم تنظيم “داعـش” في المملكة

أخبار محلية
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