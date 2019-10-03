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أخبار محلية > بعد تسلمها مهمة الإشراف عليه.. “الثقافة” تُحدد موعد الانطلاقة الجديدة لمهرجان “الجنادرية”
03/10/2019   4:11 م

بعد تسلمها مهمة الإشراف عليه.. “الثقافة” تُحدد موعد الانطلاقة الجديدة لمهرجان “الجنادرية”

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أعلنت وزارة الثقافة موعد الانطلاقة الجديدة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” في نوفمبر 2020م، وذلك بعد تسلّمها مهمة الإشراف على المهرجان من وزارة الحرس الوطني في شهر يوليو الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة، عبدالكريم الحميد، إن الوزارة تسعى لتطوير المحتوى الثقافي للمهرجان وتقديم فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة تعكس عمق التراث الوطني.

وأشار الحميد إلى أن الوزارة تدرس زيادة أيام فترته التشغيلية، ضمن خطة استراتيجية تستمر لثلاث سنوات مقبلة لضمان ظهوره بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الدورة المقبلة من المهرجان ستكون الأولى التي تنظمها وزارة الثقافة، وذلك بعد 34 دورة سابقة نظمتها وزارة الحرس الوطني بدءاً من عام 1985م.

بعد تسلمها مهمة الإشراف عليه.. “الثقافة” تُحدد موعد الانطلاقة الجديدة لمهرجان “الجنادرية”

أخبار محلية
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