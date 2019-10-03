“الحياة الفطرية” تتحرى عن فيديو الغزال المعروض للبيع بمكة

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، بندر الفالح، أن الهيئة تتحرى عن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر عرض أحد الغزلان مقيدا ومعروضا للبيع بأحد الأسواق بمنطقة مكة المكرمة.
وأشار الفالح وفقًا لـ”سبق” إلى أن الهيئة معنية بتطبيق نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والذي يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها دون ترخيص سابق من الهيئة.
وأوضح أن عمليات التفتيش والضبط للمخالفين تتم من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، داعيًا الجميع لإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها للمساهمة في منع مثل هذه المخالفات.
وفق “أخبار 24”.