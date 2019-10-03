نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بصاص يُجدد.. الراتب تصاعدي.. و«شرط» يعلّق مستقبله
03/10/2019   12:42 م

بصاص يُجدد.. الراتب تصاعدي.. و«شرط» يعلّق مستقبله

+ = -
794

أكدت مصادر أن النادي الأهلي أتم إجراءات تجديد عقد لاعبه مصطفى بصاص لـ3 مواسم قادمة، مشيرة  إلى أن العقد الجديد بين الطرفين تضمن منح بصاص راتبا ً سنويا ً تصاعديا، فيما وضع الأهلاويون شرطا في العقد الجديد يسمح لإدارة النادي بفسخ العقد من طرف واحد، مع دفع شرط جزائي عبارة عن راتب شهر واحد فقط، في حال لم ينجح بصاص في استعادة مستواه الفني ويشارك بصفة مستمرة مع الفريق.

وكان مصطفى بصاص فشل في فرض نفسه طوال السنوات الـ3 الأخيرة ولم يشارك مع الأهلي سوى في مباريات معدودة، كما خاض تجربة إعارة مع نادي أحد  ولم يقدم أي مستويات فنية تذكر. وفق «عكاظ».

بصاص يُجدد.. الراتب تصاعدي.. و«شرط» يعلّق مستقبله

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885066450.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.