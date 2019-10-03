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اخبار رياضية > أنمار الحائلي لـ تركي آل الشيخ : الاتحاد جاهز للتحدي
03/10/2019   12:43 م

أنمار الحائلي لـ تركي آل الشيخ : الاتحاد جاهز للتحدي

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صرح رئيس نادي الاتحاد الحالي الأستاذ ( أنمار الحائلي ) ، وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر “.

موجهاً خطاباً لرئيس هيئة الترفيه الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني معالي المستشار ( تركي آل الشيخ ) ، الذي أطلق تحدي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ،وهو للاندية السعودية و العربية في لقاء ودي لناديه الجديد ألميريا ، يكون في فترة التوقف القادمة.وفق “أخبار 24”.

وجاء الرد ليلة أمس من أنمار الحائلي ( معالي تركي آل الشيخ الاتحاد جاهز لتحدي ألميريا جاهز ).

وماكان من ( تركي آل الشيخ ) إلا القبول لينتظر فقط تحديد الموعد.

أنمار الحائلي لـ تركي آل الشيخ : الاتحاد جاهز للتحدي

اخبار رياضية
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