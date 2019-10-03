أنمار الحائلي لـ تركي آل الشيخ : الاتحاد جاهز للتحدي

صرح رئيس نادي الاتحاد الحالي الأستاذ ( أنمار الحائلي ) ، وذلك عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر “.
موجهاً خطاباً لرئيس هيئة الترفيه الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني معالي المستشار ( تركي آل الشيخ ) ، الذي أطلق تحدي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ،وهو للاندية السعودية و العربية في لقاء ودي لناديه الجديد ألميريا ، يكون في فترة التوقف القادمة.وفق “أخبار 24”.
وجاء الرد ليلة أمس من أنمار الحائلي ( معالي تركي آل الشيخ الاتحاد جاهز لتحدي ألميريا جاهز ).
وماكان من ( تركي آل الشيخ ) إلا القبول لينتظر فقط تحديد الموعد.