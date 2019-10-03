ملعب النصر يفتقد «الأمن والسلامة»

أوضحت المصادر، أن لجنة فنية خاصة بالملاعب تابعة للهيئة العامة للرياضة، أجهضت فكرة إدارة نادي النصر في أداء مبارياته في الفترة المقبلة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بدلا عن الملك فهد الدولي لانشغاله بموسم الرياض. وكانت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت تخطط لأداء مباريات فريقها في ملعب النادي، إلا أن اللجنة الفنية المعنية وخلال زيارتها له خلال اليومين الماضيين، رأت أنه غير جاهز لاستقبال المباريات لعدم اكتمال معايير الأمن والسلامة، بجانب عدم جاهزية الملعب نفسه للعب عليه.
وتبحث إدارة النادي إمكانية تجهيز ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز في أقرب فرصة ممكنة، لتجهيزه لمباريات النصر، على أن تستغل فترة التوقف المقبلة بجانب أن الفريق سيخوض مباراتي الرائد والهلال في الجولتين السابعة والثامنة خارج أرضه، على أن يستضيف أبها في الجولة التاسعة في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، أما مباراته مع الفيصلي في الجولة التي بعدها فقد تم تأجيلها.وفق “الإقتصادية”.
ميدانيا، واصل النصر تدريباته تحت إشراف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث أخضع اللاعبين لتدريبات لياقية متنوعة بجانب تنفيذ عديد من الجمل التكتيكية المختلفة.
من جانب آخر، تقرر أن يخوض النصر لقاء وديا غدا مع أحد أندية الدرجة الثانية أو الثالثة.