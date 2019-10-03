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اخبار رياضية > الاتحاد يعاود تدريباته ودا كوستا يغادر إلى خارج المملكة
03/10/2019   12:39 م

الاتحاد يعاود تدريباته ودا كوستا يغادر إلى خارج المملكة

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عاود فريق الاتحاد تحضيراته لمواجهة الحزم يوم الجمعة المقبل، بحضور رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي والرئيس التنفيذي حمد الصنيع وعضو مجلس الإدارة عبدالوهاب عابد.

ووجه المدرب سييرا اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس لتأدية تدريبات استرجاعية، وأدى اللاعب خالد السميري تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب اللياقة. وفق “أخبار 24”.

وأقام الجهاز الفني مناورة بين لاعبي الفريق الأول ومجموعة من لاعبي فريق الشباب.

ويغادر المحترف المغربي مروان داكوستا مساء اليوم إلى خارد المملكة لإجراء فحوصات طبية.

الاتحاد يعاود تدريباته ودا كوستا يغادر إلى خارج المملكة

اخبار رياضية
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