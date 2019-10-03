رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض اليوم

يُنتظر أن يعود خلال الساعات القادمة إلى الأرض رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري مع اثنين من زملائه، بعد 8 أيام أنهى خلالها مع عدد من رواد الفضاء مهمة بحثية في محطة الفضاء الدولية.
وحددت الساعة 11:35 من صباح اليوم لانطلاق مركبة الفضاء الروسية “سويوز إم إس 12” التي تحمل هزاع وزميليه الأمريكي نيك هايغ والروسي ألكسي أوفشينين، حيث ستهبط في كازاخستان.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اليوم استعدادات المركبة التي ستنقل الثلاثي إلى الأرض للانفصال عن محطة الفضاء الدولية، ويظهر المقطع إغلاق مدخل المركبة “سيوز إم إس 12” تأهبا للانفصال، كما يظهر مقطع آخر هزاع ورفيقيه يودعون محطة الفضاء الدولية.وفق “أخبار 24”.
وفيما يتوقع أن وقت وصول المجموعة إلى الارض سيكون الساعة 2:30 تقريباً، أعلن تلفزيون دبي أنه سيبث رحلة عودة هزاع ورفيقيه، في حين أعلن المجلس الوطني للإعلام بالإمارات أن دور السينما ستنقل مشاهد رحلة عودة رواد الفضاء الثلاثة اعتباراً من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 3:30 مساءً.
مدخل المركبة #سويوز يغلق، بينما يتابع رائد الفضاء #هزاع_المنصوري وزملاؤه استعدادات انفصال المركبة عن #محطة_الفضاء_الدولية، حيث ستكتمل هذه العملية عند الساعة 11:37 قبل الظهر بتوقيت #الإمارات.#مركز_محمد_بن_راشد_للفضاء #أول_رائد_فضاء_اماراتي @astro_hazzaa pic.twitter.com/7LxVvP09RV
— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) October 3, 2019
رائد الفضاء الإماراتي #هزاع_المنصوري @astro_hazzaa يودّع #محطة_الفضاء_الدولية مع زملائه نك هايغ وألكسي أوفشينين، قبل الانطلاق إلى #الأرض على متن المركبة #سويوز أم أس 12. pic.twitter.com/N2YfZnihUO
— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) October 3, 2019