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أخبار محلية > “الأمن العام”: الإطاحة بشاب امتهن سرقة المركبات المتوقفة في وضع التشغيل
03/10/2019   12:33 م

“الأمن العام”: الإطاحة بشاب امتهن سرقة المركبات المتوقفة في وضع التشغيل

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قال الأمن العام إن الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة أطاحت بمواطن في العقد الثالث من العمر لامتهانه سرقة المركبات التي يتركها أصحابها في وضع التشغيل.

وأوضح أن رجال الأمن ألقوا القبض على الشاب أثناء قيادته مركبة (هوندا) مسروقة كان قد تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام أحد المحلات التجارية.

وأبان أنه توفرت دلائل على امتهان الشاب سرقة المركبات أثناء إيقافها في وضع التشغيل، مشيراً إلى أن الشاب أقر خلال التحقيق معه بسرقة 3 مركبات.

وأضاف الأمن العام أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص لمحاسبته. وفق “أخبار 24”.

وكانت مصادر أمنية ذكرت في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يحوم حول سيارة كانت متوقفة في وضع التشغيل أمام أحد المحلات التجارية، قبل أن يقوم بفتح بابها والطلب من طفل كان جالساً بداخلها النزول، ومن ثم قاد السيارة وفر بها من الموقع.

“الأمن العام”: الإطاحة بشاب امتهن سرقة المركبات المتوقفة في وضع التشغيل

أخبار محلية
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