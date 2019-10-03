بعد قرار إغلاق بنك لبناني.. الكشف عن رصيد متسولة يبلغ 900 ألف دولار

كشف قرار إغلاق بنك جمال ترست بلبنان عن قصة متسولة تحتفظ في رصيدها المصرفي بأكثر من 900 ألف دولار.
ونشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشيكات باسم وفاء محمد عوض، بتاريخ 30/9/2019، أثناء نقل حسابها إلى مصرف آخر، بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليار ليرة لبنانية
والحاجة وفاء متسولة معروفة في مدينة صيدا جنوبي لبنان كامرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة بحثًا عن حد الكفاف.
يشار إلى أن الحاجة وفاء ثاني متسولة تدخل في عداد المليونيرات، فقد سبقتها فاطمة عثمان، التي توفيت في العاصمة اللبنانية بيروت في مايو 2018، تاركة خلفها ثروة تزيد على مليون دولار أميركي.وفق “أخبار 24”.