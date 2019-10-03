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أخبار المناطق > بعد قرار إغلاق بنك لبناني.. الكشف عن رصيد متسولة يبلغ 900 ألف دولار
03/10/2019   12:32 م

بعد قرار إغلاق بنك لبناني.. الكشف عن رصيد متسولة يبلغ 900 ألف دولار

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كشف قرار إغلاق بنك جمال ترست بلبنان عن قصة متسولة تحتفظ في رصيدها المصرفي بأكثر من 900 ألف دولار.

ونشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشيكات باسم وفاء محمد عوض، بتاريخ 30/9/2019، أثناء نقل حسابها إلى مصرف آخر، بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليار ليرة لبنانية

والحاجة وفاء متسولة معروفة في مدينة صيدا جنوبي لبنان كامرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة بحثًا عن حد الكفاف.

يشار إلى أن الحاجة وفاء ثاني متسولة تدخل في عداد المليونيرات، فقد سبقتها فاطمة عثمان، التي توفيت في العاصمة اللبنانية بيروت في مايو 2018، تاركة خلفها ثروة تزيد على مليون دولار أميركي.وفق “أخبار 24”.

بعد قرار إغلاق بنك لبناني.. الكشف عن رصيد متسولة يبلغ 900 ألف دولار

أخبار المناطق
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