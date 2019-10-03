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أخبار محلية > ضبطتها الجهات الأمنية.. شاهد كيف أعدّت خريجة آداب تعمل طبيبة تجميل طريقة للهرب من مداهمات التفتيش
03/10/2019   11:09 ص

ضبطتها الجهات الأمنية.. شاهد كيف أعدّت خريجة آداب تعمل طبيبة تجميل طريقة للهرب من مداهمات التفتيش

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داهمت وزارة الصحة أمس (الأربعاء)، مركزاً طبياً متخصصاً في التجميل والأسنان، وضبطت مقيمة من جنسية عربية تحمل شهادة من كلية الآداب وتعمل كطبيبة أسنان وجلدية داخل المركز.

ونشر الإعلامي فيصل العبد الكريم مقطع فيديو من المداهمة، بيّن من خلاله مكان اختباء المقيمة، حال داهمتها لجنة من الفرق الرقابية بوزارة الصحة، مشيراً إلى أنها تمت إحالتها إلى النيابة العامة ومركز المخالفات الطبية.

من جانبه، قال الدكتور فهد الشهراني من إدارة الالتزام بوزارة الصحة، إن المقيمة خريجة قسم آداب إلا أنها تعمل كطبيبة تجميل وتحقن الفيلر والبوتكس وتضع الخطط العلاجية للمرضى، لافتاً إلى أنها لا تحمل أي شهادة طبية أو صحية.

وفق “أخبار 24”.

ضبطتها الجهات الأمنية.. شاهد كيف أعدّت خريجة آداب تعمل طبيبة تجميل طريقة للهرب من مداهمات التفتيش

أخبار محلية
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