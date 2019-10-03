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أخبار محلية > خادم الحرمين يوافق على تحويل منتزه الثمامة بالرياض إلى محمية ملكية باسم الملك خالد
03/10/2019   11:08 ص

خادم الحرمين يوافق على تحويل منتزه الثمامة بالرياض إلى محمية ملكية باسم الملك خالد

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تحويل منتزه الثمامة الواقع بمدينة الرياض إلى محمية ملكية باسم “محمية الملك خالد الملكية”، وتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارته.

من جانبه، رفع الأمير تركي بن محمد شكره لخادم الحرمين على صدور هذه الموافقة الكريمة، مؤكداً أنها تأتي تعزيزًا وتأكيدًا لحرص القيادة على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية.

وأبدى فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله أن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما يحبه ويرضاه وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان. حسب “أخبار 24”.

خادم الحرمين يوافق على تحويل منتزه الثمامة بالرياض إلى محمية ملكية باسم الملك خالد

أخبار محلية
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