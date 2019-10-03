الشلهوب: لم نتأهل بعد أمام السد.. ولنا في مباراة برشلونة وليفربول عِبرة

أكد لاعب الهلال محمد الشلهوب، أن الفريق لم يتأهل بعد لنهائي دوري أبطال آسيا رغم فوزه الكبير على السد في قطر، محذراً زملاءه من التهاون في مباراة الإياب وأخذ العِبرة من مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا.
وقال الشلهوب وفقاً لـ “الشرق الأوسط”، إن كرة القدم لا تعترف بنتيجة معينة والشواهد كثيرة في كرة القدم الآسيوية والأوروبية والعالمية، مستشهداً بتفوق برشلونة الإسباني بملعبه على ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفوز الفريق الإنجليزي برباعية في الإياب والتأهل للنهائي ثم التتويج بالبطولة.
وأضاف أن فوزهم الكبير على السد أفرح الجماهير مؤقتاً، ويتمنى مواصلة أفراحهم في مباراة الإياب، معبراً عن سعادته بإحرازه هدفاً في المباراة بعد الدفع به في الشوط الثاني، ممتدحاً زملاءه في الفريق الذي وصفهم بالمجموعة الرائعة القادرة على تحقيق البطولات.
وأشار الشلهوب إلى أن صعوبة دوري أبطال آسيا تكمن في أنها تلعب خلال موسمين ما يسبب ارتباكاً للأندية المشاركة؛ بسبب احتمال تغير الإدارات والمدربين واللاعبين في فترات كثيرة، مقدماً الشكر لزميله سلمان الفرج على الأداء الذي قدمه خلال المباراة ولعبه تحت الضغط رغم ظرف والده الصحي.
يذكر أن الهلال قد تغلب على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بالدوحة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليقترب من التأهل للمباراة النهائية، وستقام مباراة الإياب في العاصمة الرياض يوم 22 من أكتوبر الجاري.