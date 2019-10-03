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أخبار محلية > مصادر: الجهات الأمنية تقبض على سارق سيارة بداخلها طفل بجدة
03/10/2019   11:07 ص

مصادر: الجهات الأمنية تقبض على سارق سيارة بداخلها طفل بجدة

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كشفت مصادر أن الجهات الأمنية في محافظة جدة ألقت القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يسرق سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل وبداخلها طفل، من أمام أحد المحال التجارية بجدة.

وأوضحت المصادر أن شرطة جدة تمكنت من إسقاط الجاني وهو شاب عشريني بعد ساعات معدودة من ارتكاب الجريمة، بعد أن قامت بإنشاء عدد من النقاط الأمنية وتكثيف التواجد الأمني بالطرق.

وكان مقطع فيديو قد أظهر شاباً يحوم حول سيارة متوقفة أمام أحد المحال التجارية بعد أن تركها صاحبها في وضع التشغيل؛ حيث قام بفتح الباب وأمر طفلاً كان جالساً بداخلها بالنزول، ومن ثم ركب السيارة وفر بها. وفق “أخبار 24”.

مصادر: الجهات الأمنية تقبض على سارق سيارة بداخلها طفل بجدة

أخبار محلية
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