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أخبار محلية > “جامعة جدة” تكشف ملابسات العثور على فتاة مـتوفاة داخل دورة مياه
03/10/2019   11:05 ص

“جامعة جدة” تكشف ملابسات العثور على فتاة مـتوفاة داخل دورة مياه

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نعت جامعة جدة إحدى طالباتها بعد العثور عليها متـوفاة داخل إحدى دورات المياه أمس (الأربعاء)، بمقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية، فيما كشفت الجهات الأمنية أنها قامت بـإيذاء نفسها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة عبد المجيد الغامدي في بيان بهذا الشأن، أن الجهات المختصة بالجامعة استدعت الجهات الأمنية والإسعافية مباشرة، كما تم استدعاء أسرة الطالبة.

وأضاف أن مدير الجامعة وجّه الجهات المختصة بالجامعة بعمل تقرير متكامل عن الحالة، والمتابعة مع الجهات الأمنية.

وقدم باسم الجامعة ومنسوبيها خالص العزاء والمواساة لأسرتها وأساتذتها وزميلاتها، داعياً الله أن يلهم الجميع الصبر وأن يغفر لها ويرحمها.وفق “أخبار 24”.

“جامعة جدة” تكشف ملابسات العثور على فتاة مـتوفاة داخل دورة مياه

أخبار محلية
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