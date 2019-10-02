الماضي يستقبل مدير العيادات الشاملة بقوي الأمن بالخرج الجديد

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/٢/٣ هـ مدير العيادات الشاملة بقوى الأمن بالخرج الجديد العقيد الصيدلي / محمد بن صالح الشمراني بمناسبة تكليفة مديراً لعيادات الشاملة بقوى الأمن بالخرج و العقيد / سعيد بن عبدالله بن حمران مدير العيادات الشاملة بقوى الأمن بالخرج سابقاً الذي تم تكليفة مديراً للعيادات الشاملة بقوى الامن بمنطقة الحدود الشمالية في بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم متمنيا لهم التوفيق وأعرب المحافظ عن أمنياته للعقيد الشمراني بالتوفيق والسداد في مهمام عمله الجديد ، ورحب المحافظ بالعقيد بن حمران مثنياً على جهوده الكبيرة الذي بذلها طيلة فترة عمله متمنياً له التوفيق . وبعد ذلك قدم العقيد الشمراني شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال والتوجيهات التي قال إنها ستكون دافعاً لتقديم كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن .
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